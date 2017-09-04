На Среднем Урале директор предприятия задолжал 100 работникам миллион рублей

Подозреваемому грозит до трёх лет лишения свободы. Фото: Александр Исаков

Следователи предъявили обвинение бывшему директор предприятия, который подозревается в невыплате заработной платы сотрудникам. 31-летний житель Пермского края задолжал около миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, преступление было совершено в период с ноября 2014 по май 2015 года. Обвиняемый, будучи директором производственного предприятия в Каменске-Уральском на протяжении более двух месяцев не выплачивал заработную плату своим сотрудникам. Свыше 100 работников недосчитались в общей сложности более миллиона рублей.

После того, как данным фактом заинтересовали правоохранители, подозреваемый сбежал от уголовной ответственности из Свердловской области, и долгое время скрывался, в том числе за пределами РФ. Задержать экс-директора компании удалось в августе 2017 года. Задержанного заключили под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

За невыплату заработной платы сотрудникам бывшему директору грозит до трёх лет лишения свободы.