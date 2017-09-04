Российские школьники жалуются на ЕГЭ по истории и обществознанию

В Общественной палате РФ подвели итоги летней горячей линии по вопросам, связанным с ЕГЭ. Как оказалось, выпускники 2017 года активно жаловались на непонятные критерии оценки вопросов по истории и обществознанию, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Школьники заявили, что при сдаче экзамена столкнулись с заданиями, которые не встречались им в школьной программе. Чаще всего это случалось, когда необходимо было работать с картой и историческими фотоизображениями, многие из которых ребята видели впервые. Например, вызвало трудности определение стиля изображённого на снимке храма, поскольку описание этого стиля в учебнике было проиллюстрировано абсолютно другими постройками.

С обществознанием ситуация оказалась ещё сложнее: учащиеся жаловались на расхождения в трактовках и понятиях терминов, вплоть до того, что определение одного и того же явления являлось абсолютно разным в двух разных учебниках. Добавим, что именно обществознание сейчас занимает первое место по количеству поданных апелляций, и это лишь подтверждает несогласованность заданий итогового экзамена с направлениями подготовки.

«Устранить эти замечания возможно, сделав более гибкой систему оценивания ответов», — считает первый зампред комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудов, - например, увеличив число заданий с развернутым ответом, как это сделали разработчики экзамена по литературе».