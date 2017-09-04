В Каменск-Уральске пройдут два фестиваля для людей старшего поколения

Фестивали для людей старшего поколения. Фото: Елена Абрамова

В Каменск-Уральске пройдут два фестиваля для людей старшего поколения. Как сообщается на официальном сайте муниципального автономного учреждения культуры «Социально-культурный центр города Каменска-Уральского».

В эту среду, 6 сентября пройдут отборочные туры сразу на два фестиваля.

Пройдёт отбор участников для окружного тура в Южном управленческом округе областного фестиваля «Осеннее очарование», который проводится уже пятнадцатый раз. В этом фестивале и выставке примут участие коллективы и солисты художественной самодеятельности разных жанров и направлений. На сайте указано, что возраст участников от 50 лет. Окружной тур пройдёт в СКЦ 8 октября, а заключительный этап 26 октября в Екатеринбурге (Свердловский областной дворец народного творчества).

Также состоится отборочный тур XVIII Городского открытого фестиваля художественного творчества ветеранов и пенсионеров «Песня в строю — 2017». В фестивале примут участие творческие коллективы ветеранов и сольные исполнители учреждений культуры города Каменск-Уральский. Финал фестиваля состоится 4 ноября (День народного единства).