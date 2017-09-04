Общество 4 сентября 2017, 17:25

На Урале раскрутят самый большой в мире спиннер

Спиннер в руке

30-килограммовый спиннер - это уже не игрушка. Фото: Владимир Мартьянов

5 сентября в Уральском федеральном округе раскрутят самый большой в мире спиннер. Его диаметр составит 3,75 метра, а вес — почти 30 килограмм, сообщает Интерфакс.

Гигантскую игрушку установят в Тюмени в рамках акции от портала госуслуг, получившей название «Спиннер крутится — госуслуги трудятся». Она пройдёт на площадках трёх тюменских вузов: студентов познакомят с функционалом портала, а в качестве презента подарят бесплатные спиннеры с логотипом сайта.

Напомним, пока что рекорд принадлежит спиннеру из Великобритании, который раскрутили в июне этого года: его диаметр составил 3,3 метра, а вес - около 20 килограмм.  

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Областная газета Свердловской области

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