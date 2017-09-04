Анатолий Марчевский: "Фильм "Оно" о клоуне-убийце стоит запретить в России"

Анатолий Марчевский выступает против фильма "Оно". Фото: Алексей Кунилов

Сегодня директор и художественный руководитель Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский выступил с заявлением, в котором резко высказался против фильма ужасов "Оно", снятого по роману Стивена Кинга. На этой неделе картина выходит в прокат в российских кинотеатрах.

- Этот фильм дискредитирует добрый образ клоуна, который все мы любим с детства, - с возмущением высказался Марчевский на пресс-конференции в Екатеринбургском цирке. - Дети перестанут ходить в цирк. Они будут бояться клоунов как чудовищ. А клоунам, поверьте мне, дети доверяют иногда даже больше, чем родителям.

По мнению Марчевского, который большую часть творческого пути посвятил клоунаде, образ клоуна-убийцы, культивируемый создателями фильма, может нарушить психику ребёнка.

- Я против того, чтобы создатели фильма делали бизнес в ущерб детскому здоровью. Я говорю о детях до 12-ти лет. Да, у фильма есть возрастной ценз 18+, но через некоторое время картина перекочует в Интернет и её посмотрят те, кому смотреть нельзя категорически. Я призываю родительскую общественность ни в коем случае не разрешать детям смотреть это кино.

На вопрос журналистов, не будет ли обратного эффекта от такого запрета, Марчевский ответил: "Риск есть. Поэтому мы ждём реакции общества. Мне кажется, просмотр этого фильма стоит ограничить или запретить вообще. Решение должен принимать федеральный минкульт".

Напомним, артист является членом общественного совета при этом ведомстве. Добавим, что позицию директора цирка публично поддержали известные клоуны Май (народный артист РСФСР Евгений Майхровский) и Хуш-Ма-Хуш (ведущий артист кабаре «Лидо» в Париже Семён Шустер), с которыми Марчевский связался по телефону во время пресс-конференции. Также Марчевского поддержали композитор Александр Пантыкин и кинорежиссёр Владимир Макеранец. Добавим, что это не первая экранизация романа Стивена Кинга, который был опубликован в 1986 году. Стоит отметить, что в конце ноября в Екатеринбурге состоится десятый Всемирный фестиваль клоунов, куда по традиции приедут артисты со всего мира.