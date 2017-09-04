Экономика 4 сентября 2017, 17:42

ФАС России приняла решение не возбуждать дело в отношении ООО УК «Альфа-Капитал»

По сообщению пресс-службы ведомства, управляющая компания «Альфа-Капитал» выполнила предупреждение ведомства. Ранее ФАС России выдала предупреждение о прекращении недобросовестной конкуренции на рынке доверительного управления ценными бумагами.

ФАС России пришла к выводу о том, что распространение ООО УК «Альфа-Капитал» спорных писем относительно финансовой устойчивости ряда банков и отсутствия в письмах соответствующих уточнений, могло привести к формированию ложного представления о состоянии и перспективах деятельности кредитных организаций. В том числе о возможном прекращении такой деятельности. Официальных подтверждений этим обстоятельствам при этом выявлено не было.На этом основании 18 августа ФАС России выдала ООО УК «Альфа-Капитал» предупреждение о прекращении рассылки писем с информацией о проблемах банков.

31 августа в адрес антимонопольной службы поступило письмо, в котором управляющая компания сообщила, что предприняло все возможные действия с тем, чтобы разъяснить сложившуюся ситуацию и не допустить таких негативных последствий. В связи с этим принято решение не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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