Экономика 4 сентября 2017, 17:45

Bloomberg: в Китае запретили проводить ICO

Центробанк КНР заявил о запрете проведения в стране операций по первичному размещению монет (ICO). Об этом сообщает Bloomberg.

ICO или initial coin offering является аналогом IPO для криптовалют. Данная операция проводится с целью привлечения инвестиций в технологические стартапы. Китайский регулятор пояснил, что указанный тип операций относится к незаконному виду привлечения финансирования.

Также в центральном банке страны рассказали, что средства, которые ранее были привлечены в ходе ICO, должны быть возвращены инвесторам.

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Областная газета Свердловской области

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