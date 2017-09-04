Bloomberg: в Китае запретили проводить ICO

Центробанк КНР заявил о запрете проведения в стране операций по первичному размещению монет (ICO). Об этом сообщает Bloomberg.

ICO или initial coin offering является аналогом IPO для криптовалют. Данная операция проводится с целью привлечения инвестиций в технологические стартапы. Китайский регулятор пояснил, что указанный тип операций относится к незаконному виду привлечения финансирования.

Также в центральном банке страны рассказали, что средства, которые ранее были привлечены в ходе ICO, должны быть возвращены инвесторам.