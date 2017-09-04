Общество 4 сентября 2017, 17:56

Владыка Тихон посетил с историками Ганину яму

Епископ Егорьевский Тихон

Вместе с владыкой Тихоном музей посетили доктора исторических наук Сергей Карпов и Александр Безбородов. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Епископ Егорьевский Тихон в ходе своего визита в Екатеринбург посетил музейно-выставочный центр монастыря святых Царственных страстотерпцев. Викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси высоко оценил экспозицию.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, вместе с епископом Тихоном музейную экспозицию в монастыре на Ганиной Яме осмотрели доктора исторических наук: академик РАН, президент исторического факультета МГУ Сергей Карпов и директор Историко-архивного института РГГУ Александр Безбородов.

Отмечается, что наибольший интерес у гостей вызвала выставка «Псковский тупик / 1917», посвящённая началу февральской революции. Экспозиция действует в музее с февраля 2017 года.

В завершении визита владыка Тихон предложил проработать пути возможного сотрудничества монастырского музейно-выставочного центра с мультимедийным парком «Россия – моя история».

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», региональный мультимедийный парк открылся в уральской столице 3 сентября. В торжественной церемонии принял участие Епископ Егорьевский Тихон, который является инициатором масштабного проекта.

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