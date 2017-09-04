По результатам опроса фонда «Общественное мнение» Евгений Куйвашев многократно опередил своих конкурентов

10 сентября 2017 года свердловчане будут избирать губернатора региона. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты социологического опроса свердловчан о шести кандидатах в губернаторы региона. Бесспорным лидером оказался Евгений Куйвашев.

В его поддержку высказались 40% опрошенных. Остальные кандидаты не смогли даже символически приблизиться к лидеру избирательной гонки. О своих симпатиях Алексею Парфёнову заявили 3% опрошенных. Такой же результат — у Дмитрия Ионина и Игоря Торощина. Дмитрий Сергин и Константин Киселёв оказались аутсайдерами избирательной кампании — всего 1% опрошенных уральцев заявил о готовности проголосовать за них.

Согласно электоральным расчётам ФОМа, которые не являются прогнозом, по итогам предстоящих выборов Евгений Куйвашев может получить более 60% голосов избирателей.