Политика 4 сентября 2017, 18:35

По результатам опроса фонда «Общественное мнение» Евгений Куйвашев многократно опередил своих конкурентов

Выборы в Свердловской области

10 сентября 2017 года свердловчане будут избирать губернатора региона. Фото: Алексей Кунилов

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Выборы губернатора Свердловской области-2017
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.



Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты социологического опроса свердловчан о шести кандидатах в губернаторы региона. Бесспорным лидером оказался Евгений Куйвашев.

В его поддержку высказались 40% опрошенных. Остальные кандидаты не смогли даже символически приблизиться к лидеру избирательной гонки. О своих симпатиях Алексею Парфёнову заявили 3% опрошенных. Такой же результат — у Дмитрия Ионина и Игоря Торощина. Дмитрий Сергин и Константин Киселёв оказались аутсайдерами избирательной кампании — всего 1% опрошенных уральцев заявил о готовности проголосовать за них.

Согласно электоральным расчётам ФОМа, которые не являются прогнозом, по итогам предстоящих выборов Евгений Куйвашев может получить более 60% голосов избирателей.

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Областная газета Свердловской области

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