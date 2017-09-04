Спорт 4 сентября 2017, 19:04

В Екатеринбург приедет вице-премьер РФ Виталий Мутко

вице-премьер РФ Виталий Мутко

Виталий Мутко завтра приедет в Екатеринбург. Фото: Павел Ворожцов

Завтра, 5 сентября, на Средний Урал приедет заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

Вице-премьер РФ совместно с главой Свердловской области Евгением Куйвашевым примет участие в церемонии открытия на стадионе «Калининец» тренировочной базы для команд-участниц чемпионата мира по футболу, матчи которого Екатеринбург будет принимать в 2018 году.

Напомним, Виталий Мутко курирует в федеральном кабинете министров вопросы, связанные с физкультурой, спортом, туризмом и молодёжной политикой.

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Областная газета Свердловской области

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