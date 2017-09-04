Спорт 4 сентября 2017, 19:11

Максим Ковтун может пропустить контрольные прокаты сборной России

Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун может пропустить контрольные прокаты членов сборной России, которые пройдут в Сочи в ближайшие выходные. Всему виной неудовлетворительное состояние здоровья спортсмена.

— Максим едет на прокаты, примет участие в сборе, но под вопросом его выступление непосредственно 9–10 числа, — приводит слова тренера спортсмена Инны Гончаренко агентство «Р-Спорт». — Он неделю как вышел на лёд после болезни. Слёг с вирусом. До этого у него были обострения старых травм — сначала голеностопа, потом спины. Так что окончательное решение по поводу его выступления на прокатах примут врачи сборной.

Напомним, что прокаты пройдут в Сочи 9–10 сентября, перед ними фигуристов национальной команды ожидает сбор.

  • Опубликовано в №163 от 5.09.2017
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