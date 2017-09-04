Бельгия и Мексика отобрались на ЧМ-2018

Состав команд-участниц финального турнира ЧМ-2018 по футболу в России постепенно пополняется. Накануне ещё две национальные сборные гарантировали себе путёвки на главный футбольный турнир четырёхлетия.

Бельгия, выступающая в группе H европейского отборочного турнира, в восьмом туре обыграла сборную Греции. Для бельгийцев матч складывался очень тяжело и закончился победой со счётом 2:1. Благодаря этому успеху подопечные Роберто Мартинеса стали первой европейской страной, которая точно приедет в Россию.

Также в финальный турнир ЧМ-2018 вышла и сборная Мексики, обыгравшая сборную Панамы со счётом 1:0. За оставшиеся три тура мексиканцы точно не опустятся ниже третьего места в отборочной группе Северной и Центральной Америки, что даёт им право сыграть в России.

Напомним, что ранее путёвки на ЧМ-2018 завоевали Бразилия, Иран и Япония. Россия примет участие в турнире на правах хозяйки.