Экономика 4 сентября 2017, 19:48

На саммите БРИКС Владимир Путин сообщил о снижении инфляции в России до 3,5%

Президент России Владимир Путин

Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС. Фото: пресс-служба Кремля

К сегодняшнему дню инфляция в России снизилась до 3,5%. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в китайском городе Сямэнь.

Как сообщает официальный сайт Кремля, одновременно глава государства сообщил о росте российской экономики на 2%.

— Мы добились рекордного для России снижения инфляции, это исторический минимум: сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%, — сказал Владимир Путин.

По его словам, рост торгового оборота в наше стране по итогам первого полугодия 2017 года достиг 25% (без нефтегазового сектора).

Напомним, в рамках саммита БРИКС Владимир Путин также побеседовал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Пожар в ККТ «Космос»

Пожар в ККТ «Космос»

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (4 сентября)

Многие источники уверяют, что именно тогда первый Президент России Борис Ельцин стал мастером спорта по волейболу... Однако это не так. Фото: championat.com
Команда, в которой играл Ельцин, стала призёром чемпионата страны. Но Ельцину медаль не дали

«Реальный театр»

«Реальный театр»