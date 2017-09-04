На саммите БРИКС Владимир Путин сообщил о снижении инфляции в России до 3,5%

Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС. Фото: пресс-служба Кремля

К сегодняшнему дню инфляция в России снизилась до 3,5%. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в китайском городе Сямэнь.

Как сообщает официальный сайт Кремля, одновременно глава государства сообщил о росте российской экономики на 2%.

— Мы добились рекордного для России снижения инфляции, это исторический минимум: сейчас это 3,5%, к концу года ожидаем 3,7-3,8%, — сказал Владимир Путин.

По его словам, рост торгового оборота в наше стране по итогам первого полугодия 2017 года достиг 25% (без нефтегазового сектора).

Напомним, в рамках саммита БРИКС Владимир Путин также побеседовал с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.