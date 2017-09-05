В Екатеринбурге из-за пожара в ТЦ на улице Репина эвакуировали 80 человек

В Екатеринбурге в ночь на 5 сентября загорелся торгово-развлекательный центр на улице Репина. Служба безопасности ТЦ эвакуировала из кинозала и торговых помещений около 80 человек до прибытия спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Установлено, что горели холодильные установки с продуктами на втором этаже здания на площади 20 кв. м.

Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую в 00:15. В ТЦ сработала автоматическая пожарная сигнализация, что позволило своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей.

- Плотное задымление и большие площади затрудняли работу спасателей по поиску очага пожара. В течение 40 минут 60 пожарных с помощью 19 единиц пожарно-спасательной техники справились с огнём. За ним они обследовали все помещения ТЦ, людей не обнаружено. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Отметим, по предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильных установках.

Напомним, утром 4 сентября 52 спасателя с помощью 18 единиц пожарно-спасательной техники боролись с огнём в ККТ "Космос".