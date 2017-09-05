Общество 5 сентября 2017, 07:43

Опубликован список опасений автовладельцев при обращении на сервис

Перечень опасений российских автовладельцев, составленный по итогам опроса аналитического агенства "Автостат"

Опубликован список опасений автовладельцев при обращении на сервис. Фото: Аналитическое агенство "Автостат"

Аналитики агенства "Автостат" совместно с проектом "Авто Mail.Ru" определили перечень опасений российских автовладельцев при обращении на сервис. При этом установлено, что процент опасений по официальному дилерскому центру выше, чем по независимой СТО (80% против 66%). 

Онлайн-опрос проводился с 19 по 24 июля среди 8 тыс. 820 посетителей сайта auto.mail.ru. Из них 88,6% - владельцы иномарок, 11,4% - обладатели отечественных автомобилей.

Практически по всем пунктам процент опасений у официальных дилеров выше, чем у независимых СТО. Единственное, в чём выигрывают дилеры - это компетентность работников сервиса (опасения этот пункт вызывает лишь у 36,6%). При обращении на независимые СТО 39,7% автовладельцев переживают, что работники будут не компетентны. При этом по независимым СТО это самое серьёзное опасение, тогда как по дилерским центрам более половины ответов респондентов занимает навязывание ненужных работ (51,2%).

Третьей причиной недоверия сервисам является возможная переплата за услуги, когда требуемая сумма за работу оказывается больше изначально озвученной. Автовладельцев также тревожит использование работниками некачественных деталей и расходников, подмена качественных деталей машины на некачественные, вероятность повреждения ТС и его отсутствие при длительном сроке ремонта.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 сентября)

В 2014 году Свердловский медколледж стал лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России». Фото: somkural.ru
На Среднем Урале появлися техникум-путешественник

«Реальный театр»

«Реальный театр»