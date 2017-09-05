Под Екатеринбургом минувшей ночью горела пилорама

В посёлке Шабры под Екатеринбургом в ночь на 5 сентября на территории предприятия горели пиломатериалы на площади 400 кв. м. Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций к 05:16, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании пиломатериалов в посёлке Шабры на улице Кузнецова поступило в диспетчерскую 4 сентября в 21:47. В тушении пожара участвовали 18 человек личного состава и 7 единиц техники. В 1:35 огонь был локализован, в 4:02 спасателям удалось ликвидировать открытое горение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Добавим, минувшей ночью 60 пожарных с помощью 19 единиц пожарно-спасательной техники боролись с огнём в екатеринбургском ТЦ на улице Репина. Установлено, что горели холодильные установки с продуктами на втором этаже здания на площади 20 кв. м. Из здания эвакуировали 80 человек.