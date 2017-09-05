Общество 5 сентября 2017, 09:33

Свердловские пешеходы стали чаще попадать под машины

В Свердловской области возросло количество ДТП с с участием пешеходов. Чаще всего наезды происходят в тёмное время суток.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Свердловской области, только за минувшую неделю на Среднем Урале под колёса автомобилей попали 20 человек. Четверо из них скончались, а ещё 18 получили различные травмы. Самые серьёзные дорожно транспортные происшествия с участием пешеходов происходят с наступлением тёмного времени суток. Таких аварий зафиксировано больше половины. При этом, именно в ночных ДТП пешеходы погибали или получали наиболее серьёзные повреждения.

Среди самых распространённых нарушений правил дорожного движения, приводящих к ДТП: движение по проезжей части и переход дороги в местах, для этого непредусмотренных. Также участились случаи нахождения пешеходов на дорогах в нетрезвом виде.

В связи с участившимся случаями гибели и травмирования пешеходов под колёсами автомобилей, региональная Госавтоинспекция выступила со специальным обращением, в котором потребовала соблюдения требований безопасности от всех участников дорожного движения.  

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Областная газета Свердловской области

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