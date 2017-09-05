Две иномарки и мотоцикл загорелись минувшей ночью в Екатеринбурге

Владелец Skoda Octavia написал заявление в полицию. Фото: Павел Ворожцов

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Свердловская область по итогам 2016 года является одним из лидеров России по числу уничтоженных огнём автомашин. «Областная газета» разбирается в проблеме.

В Екатеринбурге в ночь на 5 сентября загорелись две иномарки и мотоцикл. На площади шести кв. м. огонь полностью уничтожил автомобиль Skoda Octavia и мотоцикл, испорчен кузов машины Daewoo Espero, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

- Сообщение о возгорании иномарок и мотоцикла на улице Серафимы Дерябиной поступило в диспетчерскую в 1:27. Прибывшим на место происшествия семи пожарным удалось справиться с огнём с помощью двух единиц техники в течение трёх минут, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По информации отделения по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа отдела полиции №8. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет принято соответствующее процессуальное решение. Владелец Skoda Octavia написал заявление в полицию.