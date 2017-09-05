Свердловские школьники протестируют двухэкранные планшеты от «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» запустила пилотный проект по выдаче российским школьникам двухэкранных планшетов отечественной сборки. Для тестирования была выбрана Свердловская область.

Как рассказал РБК генеральный директор НЦЭО Константин Козлов, проект станет самым масштабным среди всех программ по внедрению электронного образования, запускаемых в России.

Проект по выдаче свердловским школьникам электронных учебников стартовал с 1 сентября. В общей сложности, новый девайс получат учащиеся из образовательных учреждений четырёх муниципалитетов, в том числе Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Идея разработки двухэкранного планшеты для школьников принадлежит Национальному центру электронного образования, подконтрольному государственной корпорации «Ростех».

Известно, что гаджет представляет собой электронную книгу с двумя сенсорными 10-дюймовыми экранами, один из которых работает на электронных чернилах. Второй экран оснащён цветным дисплеем для воспроизведения презентаций и медиафайлов. Девайсы оснащены операционной системой на базе Android. Вес планшета составляет 1,5 кг, однако планируется, что со временем вес устройства будут уменьшать. Сейчас примерная стоимость гаджета превышает 30 тыс. руб. В дальнейшем цену собираются снизить до 20 тыс.

Несмотря на то, что планшеты - исключительно российская разработка, сборка устройств осуществлялась на заводе Foxconn в Китае. При этом, серийный выпуск планшетов будет осуществляться на производственных мощностях «Ростеха».