В России вышла книга «Интервью с Владимиром Путиным»

На прилавках книжных магазинов появится «Интервью с Владимиром Путиным». Фото: сайт Кремля

В России сегодня, 5 сентября, на прилавках магазинов появилась книга «Интервью с Владимиром Путиным». В продажу поступила русскоязычная версия книги Оливера Стоуна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Московского дома книги» Надежду Михайлову.

«Все книги, связанные с Президентом РФ Владимиром Путиным, всегда очень ожидаемы», — рассказала Надежда Михайлова. Стоит сказать, что англоязычная версия книги, которая вышла в июле, пользовалась спросом у читателей. Как сообщается, перед выпуском русскоязычной книги Forbes опубликовал отрывки из интервью с Президентом РФ.

Напомним, ранее "Первый канал" показал документальный фильм режиссёра Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».