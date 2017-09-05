Два пенсионера погибли при пожаре в коллективном саду Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня, 5 сентября, утром сгорели два садовых дома и надворные постройки в Орджоникидзевском районе на площади 150 кв. м. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге сегодня, 5 сентября, утром сгорели два садовых дома и надворные постройки в Орджоникидзевском районе на площади 150 кв. м. При тушении огня были обнаружены два погибших пенсионера, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

По данному факту ведётся доследственная проверка. Следователи СКР, сотрудники МЧС и полиции выясняются обстоятельства произошедшего, причины возгорания домов и смерти пожилых мужчины и женщины. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Добавим, по информации пресс-службы МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре на улице Коммунистическая в коллективном саду поступило в диспетчерскую в 3:02. В тушении огня участвовали семь спасателей и две единицы техники. В 5:53 открытое горение удалось ликвидировать, в 9:26 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.