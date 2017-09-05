Замдиректора Рефтинского училища получил 3,5 года колонии за избиение воспитанников

Сергея Бакшаева приговорили к 3,5 годам лишения свободы. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области вынесен приговор заместителю директора Рефтинского училища. Сергея Бакшаева обвинили в избиении воспитанников.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 47-летний замдиректора по режиму «Рефтинского специального профессионального училища закрытого типа №1» признан виновным в шести эпизодах превышения должностных полномочий с применением насилия. (п.«а» ч.3 ст.286 УК РФ)

По данным следователей, указанные преступления были совершены с февраля 2014 по декабрь 2015 годов. Обвиняемый применял физическое воздействие к несовершеннолетним воспитанникам училища. Таким образом, замдиректора пытался выяснить, есть ли у подростков запрещённые в учебном заведении сотовые телефоны.

Отмечается, что для истязаний Сергей Бакшаев не стеснялся применять подручные средства, в частности, одному из учащихся 1999 года рождения досталось бильярдным кием и разделочной доской.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», уголовное дело в отношении Сергея Бакшаева было возбуждено в 2016 году, после проверки, проведённой членами Совета по правам человека при Президенте РФ. В общей сложности в рамках расследования уголовного дела следователи допросили более 250 свидетелей.

Суд счёл предоставленные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Подсудимому назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в образовательных учреждениях на срок 3 года.

По итогам рассмотрения данного уголовного дела следователем СКР внесено представление в адрес руководства Министерства образования и науки Российской Федерации для того, чтобы подобные нарушения впредь не повторялись.