Общество 5 сентября 2017, 11:08

С 2019 года Сбербанк начнёт выполнять функции МФЦ

Сбербанк начнёт выполнять функции МФЦ

Сбербанк будет выполнять функции МФЦ: выдавать российские паспорта, водительские удостоверения, регистрировать квартиры. Фото: Александр Зайцев

В 2019 году Сбербанк запустит проект по предоставлению госуслуг в своих отделениях. Он будет выполнять функции МФЦ: выдавать российские паспорта, водительские удостоверения, регистрировать квартиры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента банка Андрея Шарова в рамках нулевого дня Восточного экономического форума.

Тестирование проекта запланировано на весь 2018 год.

"Мы будем сотрудничать с регионами, где есть дефицит МФЦ. Примерно в 30% субъектов РФ есть такая потребность", - цитирует ТАСС слова Андрея Шарова.

Напомним, 6-7 сентября Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке. Сегодня в рамках форума пройдут несколько панельных сессий, которые посвящены молодёжному предпринимательству. 

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