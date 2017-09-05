Общество 5 сентября 2017, 11:30

17 молодых учёных из УрФУ награждены президентскими стипендиями

Студенты на собрании

Молодые учёные трудились не зря. Фото: Владимир Мартьянов

17 аспирантов УрФУ стали обладателями президентских стипендий. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Дарья Ананченко, Дмитрий Близнюк, Ольга Ермакова, Алексей Криночкин, Евдокия Слепухина, Мария Чувакова, Андрей Чупахин и Роман Шишкин получили стипендии Президента РФ. Иван Берг, Екатерина Герасимова, Ольга Козырева, Валерия Кудякова, Алевтина Максимова, Дмитрий Малышкин, Илья Мурманский, Константин Ушенин - стипендии правительства России. А аспирант высшей инженерной школы Сергей Данилов стал обладателем обеих одновременно.

Этими стипендиями награждаются молодые учёные за большое количество публикаций в международных научных журналах и высокие оценки за сдачу кандидатских минимумов. Ежегодно в УрФУ набирается 5-6 таких студентов.

Размер стипендии составит 4,5 тысячи рублей, аспиранты будут получать её на протяжении 2017-2018 годов.  

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