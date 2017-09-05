Людмила Бабушкина и Татьяна Мерзлякова встретились с обманутыми дольщиками Камышлова

Людмила Бабушкина и Татьяна Мерзлякова пообещали сделать ввсё возможное, что помочь дольщикам отстоять свои права. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области.

Председатель ЗакСО Свердловской области Людмила Бабушкина и Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова встретились с обманутыми дольщиками Камышлова. Местные жители пытаются отстоять своё право на жильё с 2013 года.

Как сообщает пресс-служба регионального Заксобрания, ситуацию с камышловскими дольщиками осложняет позиция суда по отношению к руководителю компаний застройщиков ЖСК «КамСтрой» и «Жилстрой-Столяриз» Дмитрия Блинова. Он обвиняется в двойных и тройных продажах квартир, в том числе в недостроенных домах. Дольщики передали бизнесмену около 50 млн рублей. В ноябре 2016 года Камышловский районный суд признал его виновным, но по другой статье: 176 УК РФ ("Незаконное получение кредита"), вместо ст.165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием"). Дмитрия Блинова приговорили к 400 часам обязательных работ, которые были отменены по амнистии.

После обращения Сбербанка (который выдавал ипотеку дольщикам) в президиум Свердловского областного суда с просьбой переквалифицировать действия подсудимого, решение первой инстанции было отменено, а дело возвращено в прокуратуру.

По словам свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой, она лично обсуждала с заместителем генерального прокурора РФ Юрием Пономарёвым ситуацию, сложившуюся в Камышлове. Позиция прокуратуры однозначна: дольщиики являются потерпевшими. К решению вопроса будет привлечён прокурор области Сергей Охлопков.

Кроме того, по словам Татьяны Мерзляковой, министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предлагает решение по завершении строительства дома для камышловцев. Однако статус дольщиков и позиция суда по отношению к Дмитрию Блинову остаётся большой проблемой.

В свою очередь, председатель ЗакСО области Людмила Бабушкина, пообещав сделать всё возможное для решения проблемы, подчеркнула, что важно сохранить статус дольщиков как пострадавших и обеспечить остановку по банковским платежам по ипотеке, чтобы они не платили за преступника.