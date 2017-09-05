Общество 5 сентября 2017, 11:57

Швеция отказала в убежище 106-летней гражданке Афганистана

Швеция отказала в убежище 106-летней гражданке Афганистана Бибихал Узбеки. Причиной такого решения миграционной службы страны стало то, что сейчас в Афганистане не слишком безопасно, сообщает "РИА Новости". 

Родственники Бибихал Узбеки уже подали апелляцию.

Известно, что 106-летняя гражданка Афганистана прибыла в Швецию со своей семьёй и поселилась в небольшой деревне Хова. Их путешествие началось два года назад, путь проходил через горы, пустыни и леса. Бибихал Узбеки постоянно передвигались только пешком или на поездах. После известия о том, что власти отказали ей в убежище, её здоровье резко ухудшилось.

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