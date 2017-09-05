Общество 5 сентября 2017, 12:13

В Екатеринбурге отходы коммунального предприятия мешали летать самолётам

Птицы на свалке

Отходы привлекали птиц, которые мешали летать самолётам. Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

В Свердловской области коммунальное предприятие складировало отходы вблизи аэропорта Кольцово. Привлечённые нечистотами птицы создавали угрозу для безопасности полётов.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, отходы вблизи аэропорта в селе Патруши размещало МУП «ЖКХ Западное». На месте несанкционированной свалки наблюдалось массовое скопление птиц, которые мешали летать воздушным судам.

По факту выявленных нарушений, свердловский транспортный прокурор направил исковое заявление в суд. Сысертский районный суд Свердловской области удовлетворил требования прокурора. Коммунальное предприятие обязали прекратить складирование отходов и очистить земельный участок от нечистот.

Кроме того, по инициативе прокурора виновное должностное лицо МУП ЖКХ «Западное» привлечено к административной ответственности в виде штрафа за нарушение правил использования воздушного пространства.

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