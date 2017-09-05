Стоимость всей мировой недвижимости составила 200 трлн долларов. Фото: Александр Зайцев

Исследователи определили стоимость всей мировой недвижимости в 200 трлн долларов. Стоимость недвижимости в России составила 3,6 трлн долларов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на компанию Savills.

Согласно исследованию, 84% (168,5 трлн долларов) совокупной стоимости приходится на жилую недвижимость, остальное - на коммерческую.

Отмечается, что более 70% (141,5 трлн долларов) находится в Китае, США, Японии, Великобритании, Индии, Германии, Франции, Бразилии, Италии и России. При этом на Китай и США приходятся самые большие суммы - 42,7 трлн и 42,1 трлн долларов соответственно.

В России же стоимость всей недвижимости составила 3,6 трлн долларов (из них 2,9 трлн долларов - жилая). Отметим, что треть всей российской недвижимости находится в Москве.