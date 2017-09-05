Общество 5 сентября 2017, 12:27

«Ельцин Центр» запускает двухдневные автобусные туры на родину первого президента России

Холл Ельцин Центра

"Ельцин Центр" запускает двухдневные исторические экскурсии. Фото: Александр Зайцев

Двухдневные автобусные экскурсии на родину первого президента России стартуют 23 сентября. Участники побывают в Талице, Камышлове, Басмановском и селе Бутка, где родился Борис Ельцин.

В программе - факты и легенды из жизни первого президента России, знаменитые исторические места, старинные храмы и родовые гнёзда семьи Ельциных. Экскурсанты также смогут попробовать настоящую «Обуховскую» минеральную воду прямо на источнике в санатории «Обуховский» и посетить музей разведчика Н.И.Кузнецова с рассекреченными экспонатами из архивов ФСБ.

Как рассказали «ОГ» в пресс-службе «Ельцин Центра», этот тур запускается впервые. Станет ли он постоянным — пока неизвестно.

С полной программой экскурсии можно ознакомиться здесь.

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