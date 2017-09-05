Свердловский Росстат опубликовал индекс цен на продовольствие за август

Сильнее всего изменились цены на алкоголь. Фото: Алексей Кунилов

В августе индекс цен на продовольствие в Свердловской области составил 99,4%. Сильнее всего подросли цены на алкоголь.

Согласно данным, опубликованным управлением Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям, индекс цен на все товары и услуги по отношению к декабрю предыдущего года составил 101,6%, в сравнении с августом прошлого года цены изменились на 103,5%.

Цены на алкогольные товары без учёта алкоголя изменились на 98,1%, по сравнению с декабрём - 106,6%, по отношению к августу 2016 года - на 102,9%.

Сильнее всего изменения коснулись алкоголя: за август индекс составил 100,4%. Остальные показатели — 104,9% и 107,2 % соответственно.

По непродовольственным товарам показатели за август: 100,1%, по сравнению с декабрём: 102% и 103,9% по отношению к августу прошлого года.

Индекс цен на услуги остался на уровне 100% (101,8% и 103% по отношению к предыдущим периодам).