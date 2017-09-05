Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев обсудили вопросы образования в Свердловской области. Фото: government.ru

Сегодня, 5 сентября, в Москве состоялась рабочая встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В ходе беседы обсуждалась в том числе реализация на Среднем Урале программы создания новых мест в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Правительства РФ.

В разговоре с Дмитрием Медведевым Евгений Куйвашев отметил, что в этом году запланировано создать 4 тыс. 800 новых учебных мест за счёт реконструкции и строительства новых школ.

- Образовательный центр в Мичуринском микрорайоне Екатеринбурга мы уже сдали. Под одной крышей у нас находятся детский садик, начальная школа и средняя школа. Это возможность обучать ребёнка от детского сада до старших классов. В ноябре мы планируем сдать ещё одну школу в Академическом микрорайоне уральской столицы на 1 тыс. 100 мест, - рассказал глава Свердловской области.

В ходе рабочей встречи Евгений Куйвашев также поблагодарил Дмитрия Медведева за серьёзную поддержку Правительства в переходе школ к учёбе в одну смену. Глава региона отметил, что Свердловская область подала заявку на участие в программе на 2018 год, одновременно планируется начать строительство 12 школ.

Добавим, полную стенограмму встречи можно прочитать на сайте "ОГ". В рамках рабочей встречи Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев также обсуждали вопросы здравоохранения в Свердловской области.