Культура 5 сентября 2017, 13:08

Участники второго Уральского открытого фестиваля российского кино получили уникальные открытки

Город Екатеринбург вид сверху.

Фестивальные карточки выпущены по заказу Почты России специально к мероприятию. Фото: Александр Зайцев

Участники второго Уральского открытого фестиваля российского кино получили уникальные открытки. Фестивальные карточки выпущены по заказу Почты России специально к мероприятию.

По данным ФГУП «Почта России», открытки, которые получили все гости фестиваля в день его открытия (2 сентября в ККТ «Космос»), разошлись более чем в 20 регионах России и дальнего зарубежья.

Отмечается, что на открытках изображён Екатеринбург и символика кинофестиваля. На протяжении всего второго Уральского открытого фестиваля российского кино, все желающие смогут получить открытки на Главпочтамте Екатеринбурга.

В прошлом году порядка тысячи специально выпущенных почтовых открыток отправились по разным городам и населённым пунктам России: в Санкт-Петербург, Владивосток, Москву, Тель-Авив, Вологду, Квебек, Ростов-на-Дону, Харьков, Улан-Удэ, Калининград, Казань и другие места. 

Напомним, что фестиваль проходит со 2 по 8 сентября.

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