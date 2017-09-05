В Екатеринбурге перекроют улицы Кировградскую и Народного Фронта

Перекрытия дорог часто приводят к существенным пробкам. Фото: Валентин Тетерин

В Екатеринбурге грядёт очередное перекрытие улиц. На этот раз движение будет ограничено по улицам Кировградская и Народного Фронта.

Как сообщает пресс-служба администрации уральской столицы, три участка дорог будут перекрыты в связи с ремонтными работами на сетях компании «Екатеринбурггаз».

Улицу Кировградскую в районе дома № 55 «б» ремонтники закроют на три дня, с 12 по 15 сентября. Улицу Народного Фронта в этом месяце будут перекрывать дважды: с 19 по 22 сентября работы будут проводиться у дома № 83, а с 26 по 29 числа на участке возле дома № 53.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», с понедельника в Екатеринбурге было закрыто движение по чётной стороне проспекта Ленина на участке от Вайнера до 8 марта. Перекрытие центральной транспортной артерии привело к многокилометровым пробкам на близлежащих улицах. Работы там продлятся до 10 октября.