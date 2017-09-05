Самый длинный туристический маршрут в мире будет создан на Урале

Самый длинный в мире турмаршрут пройдёт через Екатеринбург

Самый длинный туристический маршрут в мире получит название «Живые дома Урала» и объединит самые яркие постройки современности и прошлых лет. Горожан приглашают поучаствовать в его создании.

Инициатором проекта выступило «Уральское объединение строителей»: как сообщает пресс-служба организации, маршрут должен повысить туристическую привлекательность Свердловской области и увековечить имена строителей её самых интересных объектов.

Путь будет нанесён на специальную интерактивную карту и пройдёт через шесть городов: Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, Первоуральск, Новоуральск, Каменск-Невьянский. На каждой постройке будут отмечены даты её возведения, имена и биографии строителей.

Как говорят организаторы, проект«позволит каждому жителю совершить познавательную прогулку по любому из городов маршрута, показать область друзьям или деловым партнерам».

Сейчас на сайте проекта идёт сбор предложений — горожане могут написать о том, какие объекты и истории строителей они хотели бы включить в туристический маршрут. Он продлится до 30 сентября, а в конце голосовавших ждёт приятный бонус: среди всех авторов предложений будут выбраны 4 победителя в номинациях «—Самая старинная дореволюционная постройка», «Самая оригинальная современная постройка», «Самая интересная история о современном строителе» и «Самая интересная история о строителе старинного здания».