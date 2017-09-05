Евгений Куйвашев доложил премьер-министру РФ о строительстве объектов здравоохранения. Фото: government.ru

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев доложил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву о строительстве объектов здравоохранения на Среднем Урале. Рабочая встреча состоялась сегодня, 5 сентября, сообщается на сайте Правительства РФ.

В рамках рабочей встречи глава Свердловской области отметил необходимость увеличения образовательных площадок и совершенствования научной базы для подготовки кадров.

- Мы запланировали создать инновационный научно-образовательный центр на базе Научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (который находится в центре Екатеринбурга и занимает 7 тыс. кв. м). Также мы договорились с компанией «Ренова» о строительстве кафедры нашей медицинской академии в микрорайоне Академический, - рассказал Евгений Куйвашев.

Глава региона попросил Дмитрия Медведева оказать помощь в строительстве НИИ ОММ (Научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества).

Евгений Куйвашев также отметил, что с 2018 года стартует программа обеспечения жильём медицинских работников в малых и средних городах региона, чтобы привлечь узких специалистов. При этом коэффициент совместительства свердловских врачей составляет 1,5–1,6, и он продолжает меняться.

Добавим, полную стенограмму встречи можно прочитать на сайте "ОГ". В рамках рабочей встречи Дмитрий Медведев и Евгений Куйвашев также обсуждали вопросы образования в Свердловской области.