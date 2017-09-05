Пожар в ККТ «Космос» скорректировал работу всемирного конгресса людей с ОВЗ в Екатеринбурге

Из-за поджога открытие и закрытие конгресса людей с ОВЗ перенесли ДИВС. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

Инцидент, произошедший в ККТ «Космос» 4 сентября внёс корректировки в работу всемирного конгресса людей с ОВЗ в Екатеринбурге. Открытие и закрытие мероприятия перенесли в ДИВС.

Как сообщает областной департамент инфорполитики, официальное открытие конгресса состоится 7 сентября во Дворце игровых видов спорта. В этот же день в Центре развития архитектуры и дизайна с утра будет работать специализированная выставка «Социальная поддержка и реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья. Технические средства, технологии, услуги».

Известно, что изначально торжественные церемонии открытия и закрытия конгресса должны были пройти в ККТ «Космос», но из вчерашнего поджога входной группы организаторам пришлось перенести мероприятия в ДИВС. По словам замглавы администрации Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Сергея Тушина, из-за произошедшего ЧП будет проблематично запустить в здание всех гостей конгресса. Отмечается, что для участия в форуме в Екатеринбург прибудут 711 участников из 27 стран мира и более 20 субъектов РФ.

При этом, как ранее сообщала «ОГ» в кинотеатре оставили в силе проведение творческого вечера Марины Влади, которая сегодня приезжает в Екатеринбург.

Напомним, Всемирный конгресс людей с ОВЗ пройдёт в Екатеринбурге с 7 по 10 сентября. По словам председателя международного координационного комитета Томаса Крауса, мероприятие станет итогом 20-летнего развития движения таких конгрессов во всём мире.