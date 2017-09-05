В Екатеринбурге впервые пройдёт фестиваль «Царский мостъ». Как сообщается на сайте Центральной городской библиотеки имени А. И. Герцена, Городской историко-культурный фестиваль проводится для горожан всех возрастов и гостей города.

Фестиваль посвящён историческому месту - району Царского моста, где сохранились дома (XlX- начала XX века) предпринимателей и торговцев, а также людей, которые сыграли важную роль в культурном развитии Екатеринбурга.

В рамках фестиваля посетители увидят фотографии и артефакты XlX-XX века, район «Царский мост» через призму музыки, поэзии и изобразительного искусства, а также ознакомятся с уникальным стилем усадебной жизни.

Фестиваль «Царский мостъ» пройдёт с 7 по 23 сентября в районе улиц Декабристов - Степана Разина - Тверитина - Розы Люксембург.