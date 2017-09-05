Культура 5 сентября 2017, 15:30

В Екатеринбурге впервые пройдёт фестиваль «Царский мостъ»

В Екатеринбурге впервые пройдёт фестиваль «Царский мостъ». Как сообщается на сайте Центральной городской библиотеки имени А. И. Герцена, Городской историко-культурный фестиваль проводится для горожан всех возрастов и гостей города.

Фестиваль посвящён историческому месту - району Царского моста, где сохранились дома (XlX- начала XX века) предпринимателей и торговцев, а также людей, которые сыграли важную роль в культурном развитии Екатеринбурга.

В рамках фестиваля посетители увидят фотографии и артефакты XlX-XX века, район «Царский мост» через призму музыки, поэзии и изобразительного искусства, а также ознакомятся с уникальным стилем усадебной жизни.

Фестиваль «Царский мостъ» пройдёт с 7 по 23 сентября в районе улиц Декабристов - Степана Разина - Тверитина - Розы Люксембург. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 сентября)

В 2014 году Свердловский медколледж стал лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России». Фото: somkural.ru
На Среднем Урале появлися техникум-путешественник

«Реальный театр»

«Реальный театр»