Общество 5 сентября 2017, 14:17

Екатеринбуржцев стали чаще кусать змеи

В Екатеринбурге участились случаи нападения змей и ос. С начала сезона в больницы города госпитализированы с укусами змей 22 человека.

Как сообщает пресс-служба администрации Кировского района, начиная с апреля нападения змей на екатеринбуржцев были зафиксированы на Широкой Речке, Елизавете, на территории Лесного кладбища, в окрестностях озера Таватуй, в СНТ «Уктус», в лесу у стадиона «Калининец», в лесах под Полевским, а также в коллективном саду «Виктория».

Чаще всего змеи кусают мужчин в возрасте от 27 до 54 лет. Среди пострадавших - 4,5% составляют дети.

По словам санитарных врачей, змеи редко нападают на людей первыми, поэтому пресмыкающееся лучше не трогать и обходить стороной. 

Отмечается, что первые случаи укусов ос в этом году в больницах Екатеринбурга зафиксированы в первых числах августа. Отмечается, что во время жары жалящие насекомые обычно ведут себя крайне агрессивно. В зоне риска в первую очередь оказываются дачники, торговцы овощами и фруктами, а также покупатели на рынках.

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