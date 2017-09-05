ЧМ-2018 создаст сложности для екатеринбургских охотников и спортивных стрелков

На время проведения ЧМ-2018 в городах-участниках насильно воцарят пацифизм. Фото: Александр Исаков

В 2018 году на время проведения чемпионата мира по футболу в принимающих городах запретят любой оборот оружия — продажу, покупку, регистрацию, ношение, транспортировку и стрельбу, сообщает «Российская газета». Нарушением будет считаться даже попытка выехать из города с маленьким пистолетом.

Согласно указу, размещённому на интернет-портале правовой информации, оборот оружия и патронов к нему будет запрещён в период с 25 мая по 25 июля 2018 года. Нарушением станет любая попытка пронести его по улице, провезти в общественном транспорте или личном автомобиле — даже если вы просто собрались пострелять по мишеням за городом. Тем, кто в будущем году планирует получать лицензию на ношение огнестрела, стоит поторопиться — соответствующие подразделения в этот период будут закрыты.

В оружейных магазинах опечатают витрины и хранилища - а возможно, по опыту прошлых чемпионатов, их работу и вовсе приостановят, отправив сотрудников в отпуск.

Те, кто отправляется на охоту в другие области или страны, должны помнить, что лицензия на неё будет действительна только там. При проезде через города-участники ЧМ-2018 оружие могут изъять, несмотря на все документы, и возвращать его придётся только спустя месяц.

Оружие у участников всероссийских и международных стрелковых соревнований, проводимых в период чемпионата, конечно, забирать не будут. Но на него потребуется оформить специальные разрешения — для этого в таможенных пунктах будут дежурить сотрудники Росгвардии, которые помогут всё заполнить.

Напомним, матчи ЧМ-2018 пройдут в 11 городах нашей страны — в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Саранске, Самаре, Сочи, Нижнем Новгороде и Волгограде.