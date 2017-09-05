Музыкальный фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге посетили 32 тысячи слушателей

За три стремительных дня (с 1 по 3 сентября) в 8 залах было исполнено свыше 1, 2 тысячи произведений. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге прошёл третий музыкальный фестиваль «Безумные дни». Как сообщается на сайте мэрии Екатеринбурга, трёхдневный марафон собрал 32 тыс. слушателей и 550 артистов, которые дали 100 концертов.

За три дня в 8 залах было исполнено свыше 1, 2 тыс. произведений. Отмечается, что свои музыкальные программы представили артисты из 10 стран. В Екатеринбурге впервые выступили «Voces8» (вокальный коллектив из Британии), «La Reveuse» и «Obsidienne» (ансамбли стариной музыки из Франции).

Также в мероприятии приняли участие коллективы Екатеринбурга, Свердловской области и российские (Государственный академический камерный оркестр России и Московский камерный оркестр «Musica Viva», ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского и ансамбль «Эйфория» Айдара Гайнуллина).