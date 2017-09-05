Синоптики предупредили свердловчан о первых заморозках

Спасатели рекомендуют свердловчанам спасать урожай. Фото: Алексей Кунилов

Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили свердловчан о первых заморозках, которые ожидаются 6 и 7 сентября. В связи с понижением температуры спасатели объявили в регионе штормовое предупреждение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Согласно сообщению Уральского гидрометцентра, ночью 6-7 сентября местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0...-2. При этом днём столбик термометра будет подниматься до +12...+18. До конца недели сохранится переменная облачность, местами пройдут дожди.

Штормовое предупреждение направлено в муниципальные образования, министерства и ведомства.

- В связи с понижением температуры свердловчанам рекомендуется с осторожностью использовать нагревательные приборы, садоводам - своевременно собрать урожай или защитить его с помощью спецматериала, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, в случае возникновения пожара или другой опасной ситуации следует позвонить по телефону пожарных и спасателей – «101».