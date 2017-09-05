Свердловские полицейские ликвидировали подпольный алкогольный завод

Изъято 250 тысяч бутылок поддельного спиртного. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области пресечена деятельность подпольного завода по производству алкоголя в промышленных масштабах. Стоимость изъятого контрафактного спиртного превышает 45 млн руб.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, цех располагался в посёлке Лосином Берёзовского района на территории промышленных сооружений.

На подпольном заводе правоохранители обнаружили и изъяли более 50 тонн этилового спирта. Кроме того, в цеху найдено 250 тыс. бутылок водки и коньяка известных марок с явными признаками контрафакта. Здесь же находилось необходимое для розлива поддельного алкоголя оборудование, а также этикетки, пробки и наклейки. По данным ГУ МВД России по Свердловской области, на незаконном предприятии трудились 33 человека.

По предварительной информации, стоимость изъятой алкогольной продукции превышает 45 млн руб. Контрафактный товар помещён на ответственное хранение уполномоченной организации. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют, кому принадлежит подпольный цех.