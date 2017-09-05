Общество 5 сентября 2017, 15:31

Екатеринбургский Водоканал вывез кек со свалки под Берёзовским

Кек вывезли на полигон в Красногвардейском. Фото: Елизавета Мурашова

Кек вывезли на полигон в Красногвардейском. Фото: Елизавета Мурашова

Сегодня специалисты министерства природных ресурсов и экологии проинспектировали завершение работ по ликвидации свалки кека в поселке Монетный. Напомним, объект находился на особом контроле после того, как весной на медиафоруме ОНФ о нём рассказали Президенту РФ Владимиру Путину.

В настоящее время около 4 тысяч тонн илистых отложений вывезено на полигон в посёлке Красногвардейский, где будет производиться обезвреживание отходов. Произведённый почвогрунт будет использоваться для озеленения или рекультивации карьеров. 

Как отметил министр Алексей Кузнецов, результатом проделанных работ он удовлетворён. 

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