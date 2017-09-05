Вертолёт будет представлен в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока». Фото: Павел Ворожцов

Холдинг «Вертолёты России» представит многоцелевой вертолёт Ка-62. Как сообщается на сайте Минпромторга России, увидеть новую разработку российская и зарубежная аудитория сможет 6-7 сентября на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Вертолёт будет представлен в рамках выставки «Улицы Дальнего Востока». Он станет «гвоздём» экспозиции и будет виден на расстоянии более 500 метров с разных точек.

«Ка-62 станет для гостей выставки из различных регионов и стран наглядным примером научно-технического и производственного потенциала Приморского края. Мы возлагаем большие надежды на эту современную и высокотехнологичную машину, и я уверен, что вскоре потенциальные эксплуатанты смогут в полной мере оценить все достоинства Ка-62», — сообщил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Отмечается, что новый вертолёт предназначен для перевозок пассажиров, экстремальной медицинской помощи, поисково-спасательных эвакуационных работ в горных районах и других операций.

Впервые в мировом вертолётостроении на Ка-62 установлена система управления оборудованием и интегрированный пилотажно-навигационный комплекс.