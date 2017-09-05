Перед первыми заморозками в Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону

Жилищный фонд Екатеринбурга готов к холодам на 90%. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону. Жилищный фонд города готов к холодам на 90%.

Как сообщает пресс-служба мэрии, о ходе подготовки к отопительному периоду в рамках расширенного аппаратного совещания рассказал замглавы администрации по вопросам ЖКХ Владимир Гейко. Из 8 235 многоквартирных домов уральской столицы к эксплуатации в зимнем режиме готовы 7 415. Системы отопления промыты в 6 728 домах (из 7289 запланированных). Узлы управления отоплением готовы к зиме на 89,5 %. В целом, из 10 022 объектов включиться в работу в зимнем режиме в любой момент готовы 8 973.

На конец августа энергетики переложили более 33 км тепловых сетей, 10,5 километра водопроводных трубопроводов, 7,6 километра сетей водоотведения, а также 110,5 километров воздушных и кабельных линий электроснабжения.

Отмечается, что за лето специальная городская комиссия по подготовке к отопительному сезону провела 12 заседаний.

Согласно действующему российскому законодательству отопительный сезон в муниципальных образованиях должен начинаться при условии, что среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не превышает отметки в плюс восемь градусов. Планируется, что в Екатеринбурге подготовка к пуску тепла будет завершена до наступления холодов.

Между тем, напомним, как ранее сообщала «ОГ», уральские синоптики уже выступили с экстренным предупреждением по поводу надвигающихся на Свердловскую область заморозков.