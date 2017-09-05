Общество 5 сентября 2017, 16:55

Обучение в УрФУ подорожало из-за инфляции

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Знания дорогого стоят. Фото: Павел Ворожцов

Плата за обучение в УрФУ возросла из-за инфляции. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Расценки возросли на 4% с учётом уровня инфляции. Как уточнила начальник Управления подготовки кадров высшей квалификации УрФУ, это изменение коснётся аспирантов и докторантов, в данный момент подающих документы на поступление.

При этом у абитуриентов осталась возможность получить скидку за знания - аспиранты, поступающиеся на гуманитарные направления и набравшие от 12 баллов по результатам вступительных испытаний, оплачивают только 70% от общей суммы. Эту же получают аспиранты технических и естественнонаучных направлений, получившие от 8 баллов. 

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