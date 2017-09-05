Три фигуриста из Свердловской области примут участие в ледовом шоу

В сентябре стартует второй сезон телешоу «Дети на льду. Звёзды». Фото: пресс-служба Ростелеком-Урал

Три фигуриста из Свердловской области примут участие в ледовом шоу. Как сообщает пресс-служба "Ростелеком-Урал", в сентябре стартует второй сезон телепроекта «Дети на льду. Звёзды».

Всероссийский конкурс «Дети на льду. Звёзды» направлен на развитие и популяризацию фигурного катания в стране. Это спортивно-соревновательное шоу, в котором примут участие 21 девочка и 21 мальчик из 21 города России.

В состав жюри проекта вошли: Татьяна Тарасова (заслуженный тренер СССР и России), Галина Голубкова (старший тренер юниорской сборной России по ФКК) и Илья Авербух (призёр Олимпийских игр 2002 года, многократный чемпион России, чемпион мира, чемпион Европы). Ведущими шоу станут Алексей Ягудин (олимпийский чемпион) и победительница первого сезона Кристина Косарева из Челябинска.

Фигуристами, которые представят Свердловскую область, стали: Диана Адигезалова — второй спортивный разряд (г. Екатеринбург ШСФК «Айсберг»), Диана Чиркова — второй юношеский разряд (г. Екатеринбург, МБОУ ДО ДЮСШ № 8 «Локомотив») и Матвей Богданов — первый юношеский разряд (г. Первоуральск, «Старт»).