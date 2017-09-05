Виталий Мутко посетил «Екатеринбург Арену»

Виталий Мутко посетил площадку «Екатеринбург Арена».

Вице-премьер российского правительства Виталий Мутко посетил площадку «Екатеринбург Арена». В ходе визита президент Российского футбольного союза высоко оценил вклад областных властей и Евгения Куйвашева в подготовку к ЧМ-2018.

Как сообщает областной департамент информполитики, Виталий Мутко отметил, что ход подготовки к мундиалю в Екатеринбурге не вызывает никаких тревог.

«Фактически, всё, что было включено в программу подготовки, идёт в графике и даже в определённой степени с опережением. Нужно отметить большую работу правительства Свердловской области, главы региона и мэрии Екатеринбурга. Вокруг стадиона сегодня создаётся очень хорошее, комфортное пространство для того, чтобы сюда было удобно добраться. Открыты новые рекреационные и пешеходные зоны, новая дорожная сеть. И стадион получается таким историческим, и будет украшением центра Екатеринбурга», – сказал в ходе инспекции Виталий Мутко.

По словам генерального директора Группы Синара Михаила Ходоровского, степень готовности объекта составляет около 87%. На стадионе полностью завершены работы на постоянных трибунах, установлен навес, ведётся установка сборно-разборных конструкций и отделка подтрибунных помещений. Продолжается реставрация исторических фасадов, организация архитектурной подсветки и благоустройство территории по периметру арены.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» на «Екатеринбург Арене» уже засеян газон. В ближайшее время для укрепления покрытия технологи приступят к прошивке футбольного поля искусственными волокнами. Пока рабочие ухаживают за травой: поливают и подкармливают удобрениями.

«Вся инфраструктура для гостей чемпионата и размещения команд строится в соответствии с графиком. Большую часть запланированного мы выполнили, и сейчас нам предстоит откристаллизировать работу. Я уверен, никаких проблем с окончанием работ и приёмом гостей ЧМ-2018 у нас не будет», – заявил Евгений Куйвашев.