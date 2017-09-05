Общество 5 сентября 2017, 19:03

В аэропортах России вводится электронный посадочный талон

Стюардессы у трапа самолёта

Посадка по электронному талону начнёт действовать уже в этом году. Фото: Алексей Кунилов

В этом году в России будет введён электронный посадочный талон. Он даст возможность садиться на самолёт, используя смартфон или планшет.

Как сообщает «Российская газета», соответствующий ведомственный приказ сейчас направлен на регистрацию.

Электронный посадочный билет с уникальным штрих-кодом будет отправляться пассажиру на почту — при посадке достаточно будет показать это письмо на экране смартфона или планшета. Распечатать его понадобится лишь обладателям кнопочных телефонов и тем, кому нужен штамп для предъявления билета в качестве отчёта о командировке.

Добавим, что такой формат талонов не будет являться обязательным. В аэропортах без возможности использования новых технологий сохранится посадка по традиционным бумажным билетам.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области

Выборы губернатора Свердловской области
В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (5 сентября)

В 2014 году Свердловский медколледж стал лауреатом конкурса «100 лучших ССУЗОВ России». Фото: somkural.ru
На Среднем Урале появлися техникум-путешественник

«Реальный театр»

«Реальный театр»