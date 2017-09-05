У Дворца молодёжи исчезли парковочные места

Дворец молодёжи предупреждает о полном отсутствии парковочных мест и просит посетителей заранее продумывать место стоянки личного транспорта. Это связано с ведущимся благоустройством прилегающей территории.

Работы возле Дворца были начаты ещё в середине лета: в рамках подготовки города к ЧМ-2018 там обустраивают площадь возле главного входа и ремонтируют прилежащие дороги. На данный момент все парковки перекрыты.

Точная дата окончания работ пока неизвестна. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе Дворца молодёжи, «судя по тому, как движется ремонт, это растянется на весь сентябрь».

Добавим, что во Дворце уже начался концертный сезон — 8 и 9 сентября на его площадке пройдёт шоу «Уральских пельменей».